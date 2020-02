Berkelland Energie zoekt daken voor zonnepanelen

Marjolein Rietman

Vijf vragen aan Paul Knuvers, voorzitter van Berkelland Energie

1. Weer 520 zonnepanelen erbij. Al zicht op een volgend project ?

„Helaas niet op dit moment. We zijn wel heel hard op zoek naar nieuwe daken. In Eibergen hebben we gesprekken gevoerd met potentiële bedrijven, maar die zijn op niets uitgelopen. Het probleem is dat ze aarzelen of ze hun dak wel beschikbaar moeten stellen aan de coöperatie, omdat ze niet weten of ze hun dak misschien zelf nog nodig hebben in de nabije toekomst. Bedrijven zullen natuurlijk binnenkort ook maatregelen moeten nemen op het gebied van hun energievoorziening.”

2. Wat is het alternatief?

„Eigenlijk willen we graag eerst alle geschikte daken in de hele gemeente volgelegd zien, maar dan nog weten we niet precies hoever we dan zijn in het halen van de gemeentelijke doelstelling.”

3. Hoe komt dat, je kunt alle panelen toch gewoon bij elkaar optellen?

„Nee, dat is het hem juist, dat kan niet. Eerder kreeg de gemeente dat allemaal door van Liander, maar dat gebeurt niet meer. Dus het is heel moeilijk om te inventariseren hoe we ervoor staan.”

4. Is er een inschatting te maken?

„Al zou dat kunnen, dan is het wel duidelijk dat we er nog lang niet zijn, ook al leggen we alle geschikte daken vol. Dan hebben we misschien wel genoeg stroom voor de gebouwde omgeving, maar niet voor de industriële processsen en voor verkeer en landbouw. Daar hebben we veel meer voor nodig. Ongeveer 60 tot 70 hectare velden met panelen en tien tot twaalf windmolens.

Met die velden schiet het al aardig op, ze komen onder andere aan de Brokersweg bij Geesteren, de Batendijk bij Borculo, de Munsterjansdijk bij Rietmolen en de Hoondermaatsweg bij Neede. Maar de windenergie verkeert hier nog in een heel pril stadium. De gemeente heeft wel locaties op het oog, zoals tussen Haarlo en Eibergen en in het buitengebied van Rekken. Daar zal wel weerstand komen, maar we moeten wel voortmaken, want er zijn kapers op de kust.”

5. Dat klinkt dreigend. Wat zijn dat voor kapers?