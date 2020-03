Berkelland energieneutraal? Verbruik is met 31 procent gestegen!

Zo laat sportauto­fa­bri­kant uit Zutphen meer dan miljoen mondkapjes uit China halen voor ziekenhui­zen in de regio

20 maart Artsen en chirurgen van Gelre-ziekenhuizen in Zutphen en Apeldoorn en Rijnstate in Arnhem kunnen na het weekend mondkapjes verwachten dankzij twee ondernemende broers. Iwan en Dimitri Göbel uit Zutphen boorden hun contacten in China aan. Contacten die ze legden als eigenaren van Burton Cars Company, Nederlands grootste sportautofabrikant uit Zutphen. De broers laten dit weekend 80.000 mondkapjes overkomen. Daar blijft het niet bij. Grotere leveringen zijn in aantocht. Meer dan een miljoen kapjes.