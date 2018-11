Berkelland gaat aan de PMD-bak, maar dat is niet genoeg

Nu produceert de gemiddelde Berkellander 250 kilo afval per jaar dat in de grijze container verdwijnt. De gemeente heeft de ambitie om dat al in 2020 te hebben teruggebracht tot 100 kilo. Van die 150 kilo die minder als restafval moet worden afgevoerd, lijkt 31 kilo in de nieuwe bak te kunnen. Nog 119 kilo te gaan, stelt OBL-raadslid Bennie Morsink dan ook. ‘Afvalwethouder’ Anjo Bosman kon geen voorzet doen in de richting van hoe die verdere afname kan worden bereikt. Berkelland zet slechts in op toekomstige techniek bij afvalverwerkers voor betere nascheiding.

Omruilen

Wel wil Bosman de omruilkosten van een grote voor een kleine container - 18 euro - niet bij de omruiler in rekening brengen. D66-raadslid Erik Slotboom wilde weten wie die kosten dan eigenlijk betaalt. De wethouder gaf na diverse keren aandringen toe dat indirect eigenlijk niet-omruilers die kosten voor omruilers betalen.

Diftar

PvdA-raadslid Hans Pelle zou liever onderzoek gedaan hebben naar animo voor afrekenen per hoeveelheid daadwerkelijk aan de weg gezet afval - ‘diftar'. Vanwege negatieve ervaringen of gevoelens elders is diftar voor Berkelland niet bekeken. Pelle concludeerde op basis van onderzoek door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dat Berkelland op de verkeerde weg is beland om de hoeveelheid afval terug te brengen.

GFT-container

De VVD had in aanloop naar de vergadering aangekondigd met een motie te zullen komen om buitengebied-bewoners de vrijheid te geven af te zien van een GFT-container voor groente-, fruit- en tuinafval. Die motie kwam er desondanks niet. VVD’er Marcellino Kropman motiveerde dat met de mededeling dat inmiddels bekend is dat het om slechts 135 inwoners gaat.