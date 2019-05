Berkelland gaat strijd aan met criminaliteit op vakantieparken

Video en Update Asbest vrijgeko­men na zeer grote brand in Vorden

21 mei Twee bedrijven aan de Handelsweg in Vorden zijn vanmiddag verwoest door een zeer grote uitslaande brand. Bij de brand is asbest vrijgekomen, meldt Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). De brandweer meldde eind van de middag dat de omgeving ruim is afgezet.