Berkelland gaat zijn sportkampioenen anders eren (en legt de lat hoger)

Met het nieuwe eerbetoon aan de Berkellandse sporthelden vervalt voortaan het kampioenenbal waarbij jarenlang eind februari de sportieve en culturele prestaties door de eigen inwoners in de schijnwerpers werden geplaatst. Die bijeenkomsten werden doorgaans goed bezocht. Toch heeft de gemeente tot een andere vorm gekozen om de sporthelden te prijzen: de februari-avonden trokken vaak dezelfde gezichten en sporters, zoals touwtrekkrers, schutters, klootschieters, vechtsporters en trampolinespringers.

Alleen eerste plaats of goud

Bij het kampioenenfeest nieuwe stijl tijdens de nieuwjaarsreceptie legt Berkelland de lat aanzienlijk hoger dan traditioneel bij de oude huldigingsavonden het geval was. Om op 9 januari in het gemeentehuis te worden gelauwerd voor een in 2022 geleverde presentatie, moet de in Berkelland woonachtige sportheld ook echt een kampioenschap hebben gevierd. Dat betekent dat een eerste plaats of gouden medaille moet zijn behaald tijdens een Nederlands, Europees of wereldkampioenschap dan wel Olympische Spelen. Het behaalde kampioenschap moet zijn erkend door een landelijke of internationale bond.

De sportieve daad moet wel door de sporter uit Berkelland zijn geleverd. De gemeente meldt nadrukkelijk dat de eigenaar die bijvoorbeeld met een rashond of bijzondere vogel een speciale prestatie heeft niet in aanmerking komt voor een de huldiging.

Ook teams

Ook teams of clubs die in Berkelland zijn gevestigd komen voor de huldiging. Dat geldt ook voor individuele sporters die in Berkelland wonen deel uitmaken van een nationaal team. Tot voor kort werden ook Berkellandse sporters die een tweede of derde plaats hadden behaald bij een nationale of internationale titelstrijd geëerd. Dat stap de gemeente nu dus vanaf. Berkelland gaat sportkampioenen actief oproepen zich te melden voor de huldiging tijdens nieuwjaarsreceptie.

De huldiging beperkt zich tijdens de komende nieuwjaarsreceptie tot de sportieve helden. Bij de aansdcherping van de criteria heeft Berkelland de cultuur geschrapt. Die was jarenlang wel onderdeel van de huldigingsavonden in februari. Het aanbod vanuit de cultuur was met muziekverenigingen, bloemschikkers een deelnemers aan zogenoemde worldskills dan vanuit de sportwereld.

Bij de nieuwjaarsreceptie in het restaurant van het gemeentehuis in Borculo zijn alle inwoners welkom vanaf 19.30 uur.