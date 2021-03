Berkelland: ‘groene’ WOZ-korting voor duurzame aanpassingen kan niet zomaar

Natuurbe­graaf­plaats in Vorden moet oude flora tot leven wekken

20 maart Na overlijden natuurvriendelijk één worden met de aarde. Binnenkort is dat mogelijk op natuurbegraafplaats Schapenmeer in Vorden. In het bosrijke gebied aan de Galgengoorweg - ten noorden van de algemene begraafplaats - is 6,5 hectare grond beschikbaar voor de natuurbegraafplaats.