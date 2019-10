Berkelland: in 2020 standpunt over ja-ja-sticker

BORCULO - Mogen ongeadresseerd reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen straks in Berkelland alleen nog bezorgd worden als er een ja-jasticker op de brievenbus zit? Het college van Berkelland wil eerst de discussie daarover in andere gemeenten afwachten en komt in 2020 met een standpunt.

Sinds 1 januari 2018 is er in de gemeente Amsterdam een verordening van kracht die het bezorgen van ongeadresseerd reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen enkel toestaat wanneer mensen een JA/JA sticker op de brievenbus hebben aangebracht. Inwoners moeten dus zelf actie ondernemen, als ze reclame en huis-aan-huisbladen wel willen ontvangen.

Adverteerders die toch folders door de bus zonder die sticker doen riskeren een boete. Volgens de gemeente Amsterdam scheelt het zo’n 33 kilogram papier per huishouden per jaar. Ook andere gemeentes hebben inmiddels aangegeven de invoering van een dergelijk systeem te onderzoeken. In onder meer Haarlem, Utrecht en Rotterdam wordt de sticker per 1 januari 2020 ingevoerd.

In Berkelland wordt nu nog gewerkt met een ‘omgekeerde methode’. Inwoners moeten actie ondernemen als ze geen ongeadresseerd reclamedrukwerk of huis-aan-huisbladen willen ontvangen. Als ze geen ja/nee of nee/nee sticker op de brievenbus plakken worden beide gewoon bezorgd.

GroenLinks is enthousiast over het Amsterdamse systeem en heeft het college schriftelijke vragen gesteld. „GroenLinks hecht er zeer veel waarde aan dat het gebruik van grondstoffen als gevolg van overbodige productie wordt voorkomen in plaats van het achteraf weer te moeten scheiden en recyclen. Wij hopen dat het college dit met ons deelt”, aldus GroenLinks-commissielid Rick Hulshof.

Burgemeester en wethouders zijn het met GroenLinks eens dat het huidige systeem verspilling van plastic en papier in de hand werkt. Ook vindt het college net als GroenLinks dat het duurzamer en wenselijker is om verspilling van papier en plastic te voorkomen in plaats van achteraf te moeten scheiden en recyclen.