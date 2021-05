Berkelland introduceert 'Marktplaats' voor sloop overbodige bouwsels in buitengebied

VIDEO Turnvereni­ging RGV uit Ruurlo kijkt reikhal­zend uit naar versoepe­lin­gen: ‘Andere sporters mogen blij zijn dat ze volledig kunnen sporten, dat kunnen wij niet’

7:30 Tussen de zwembaden, speeltoestellen en zwembad-decoratie bij zwembad de Meene in Ruurlo, staan sinds februari twee keer per week de jonge turnsters van gymnastiekvereniging RGV. Noodgedwongen, want door de coronamaatregelen mogen ze niet binnen turnen. Er was voor hen dus maar één oplossing: turnapparaten bij de Meene neerzetten en daarop trainen. Niet ideaal. Ze kijken dan ook reikhalzend uit naar de persconferentie van vanavond, waarin duidelijk wordt of binnensporten weer groen licht krijgen.