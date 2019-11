Berkelland investeert 40.000 euro in natuur

Het buitengebied van Berkelland is ruim 200 vierkante kilometer en dit moet een visitekaartje zijn, is de mening van de gemeente. „Niet alleen voor recreanten en toeristen, maar ook voor (nieuwe) bedrijven en bewoners.” Om dit landschap te behouden en versterken, heeft de gemeente het projectplan ‘biodiversiteit en landschap’ opgesteld. Dat is samen de partijen VAN Berkel en Slinge en IVN gemaakt. De komende jaren is er ieder jaar 40.000 euro beschikbaar om de plannen van het uit te voeren. Ook de provincie Gelderland verstrekt jaarlijks een subsidie van 40.000 euro. In het projectplan zijn doelen opgenomen. De belangrijkste zijn het versterken van de landschappelijke kwaliteit, de biodiversiteit en het vergroten van de kennis over de natuur en de eigen leefomgeving.