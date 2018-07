Berkelland investeert 400.000 euro in jongerenwerk

Een reparatie van het wegbezuinigde jongerenwerk wil CDA-wethouder Marijke van Haaren het niet noemen. Feit is wel dat Berkelland voor het eerst sinds lange tijd weer investeert in de jeugd. Het college heeft deze week besloten om 232.000 euro vrij te maken voor het voortzetten en uitbreiden van het jongerenwerk. Daarnaast trekt Berkelland 170.700 euro uit voor de zogenoemde Jimmy’s.

„Reparatie zou impliceren dat we het jongerenwerk oude stijl met jeugdhonken en zo weer in ere zouden herstellen. Dat doen we niet, want dat is geen antwoord op de huidige tijd en de huidige problemen. We investeren op een nieuwe manier in de jeugd”, aldus Van Haaren.

Uitbreiding

Het college heeft besloten om het jongerenwerk tot en met 2020 voort te zetten. Daarbij blijft de huidige jongerenwerker Nicole van Vonno (0,8 fte) in dienst van de gemeente Berkelland. Daarnaast komt er in elk geval tot eind 2020 een uitbreiding van 0,5 fte met een junior jongerenwerker

Wie de tweede jongerenwerker gaat worden is nog niet duidelijk. Zowel Veronica Kasteel (50) uit Neede als Colinda Achterberg (26) uit Eibergen zijn al nauw betrokken bij het jeugdwerk in Berkelland. Beiden zijn dus in de race. „Maar hoe we dat precies gaan invullen moeten we nog bekijken”, aldus Van Vonno.

Van Haaren: „Het afgelopen jaar heeft de brede inzet van het netwerk van politie, onderwijs, Voormekaar, Iriszorg, de boa’s en jongerenwerker Van Vonno zijn nut en noodzaak bewezen. We zien vorderingen en een positieve ontwikkeling. Het is belangrijk dat nu vast te houden en het jongerenwerk door te ontwikkelen.”

Jimmy’s

Ook trekt Berkelland geld uit voor het concept van Jimmy’s. Dat is volgens de gemeente een goed alternatief voor hangen en overlast. „Wij geloven namelijk in de kracht en talenten van jongeren. Onze jongeren kunnen zoveel en Jimmy’s geeft hen de kans om dit samen waar te maken.”

Jimmy’s is geen jeugdhonk oude stijl, waar jongeren komen hangen, maar een methodiek waar jongeren er voor elkaar zijn. Om samen evenementen te organiseren of om samen op zoek te gaan naar het antwoord op hun vragen of problemen. De jongerenwerker coacht hen en laat het eigenaarschap bij de jongeren.