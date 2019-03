Berkelland kaart palmolie aan bij ING en Rabo-bank

Dat antwoordt het college van B en W op schriftelijke vragen van de PvdA. Volgens PvdA-raadslid Hans Pelle zorgen de investeringen van ING en Rabobank er voor dat het tropisch oerwoud verdwijnt om er palmolieplantages aan te leggen. „Bos verdwijnt, mensen worden verjaagd en dieren sterven uit. Wij vinden het als PvdA raar, onfatsoenlijk en vooral niet eerlijk dat banken geld verdienen aan verwoesting van het oerwoud”, aldus Pelle in zijn schriftelijke vragen.

B en W zeggen toen de zorgen over de investeringen in de palmolie-industrie te uiten in het eerstvolgende gesprek met de ING en Rabobank.