Berkelland kan reclamefolder voor omstreden partydrug niet verbieden: ‘Legaal product’

Een opmerkelijke folder viel in februari bij inwoners van Berkelland en Hof van Twente in de brievenbus. Op een flyer in felle kleuren biedt een onbekend persoon de zwaar verslavende partydrug 3-MMC aan. „Volstrekt onaanvaardbaar”, stelde de Berkellandse burgemeester Joost van Oostrum toen in deze krant.

Eerder vertelden Gerrit en Bea van ’t Hul uit Wezep aan de Stentor hoe hun zoon Gerjan deze drug gebruikte en uit het leven stapte. Vader Gerrit vindt het onvoorstelbaar dat 3-MMC 'gewoon’ online te bestellen is. Lees hier het verdrietige verhaal over een jonge man uit Wezep die uit het leven stapte nadat hij de designer-drug gebruikte. ,,We zagen hem de laatste maanden afglijden.’’

De aankoop van 3MMC wordt heel makkelijk gemaakt, zo blijkt in Berkelland. Via QR-codes die leiden naar een website kan een bestelling worden geplaatst. De drug wordt vervolgens via de post bezorgd, adverteert de aanbieder. „Te gek voor woorden”, zei Van Oostrum toen. „Op tv mag op bepaalde tijdstippen geen reclame worden gemaakt voor producten die ongezond zijn. En dit mag wel?”

Ja, dat mag dus, moest de Berkellandse burgemeester deze week de gemeenteraad tot zijn verdriet meedelen. Van Oostrum heeft navraag gedaan bij juristen. „3MMC is een legaal product dus mogen er ook folders over verspreid worden. Ik kan er niets tegen doen. Het wachten is op een landelijk verbod.”

De synthetische drug heeft hetzelfde effect als cocaïne en xtc. Met als verschil dat 3-MCC goedkoop en legaal verkrijgbaar is via Nederlandse webshops. De designerdrug is sinds 2012 op de markt en de laatste tijd steeds meer in trek bij jongeren uit Twente en Achterhoek. De drug wordt door gebruikers ook wel Poes genoemd en is een opvolger van het al even schadelijke 4-MMC, ook wel bekend als Miauw Miauw.

Volledig scherm 'Volstrekt onaanvaardbaar' noemt burgemeester Joost van Oostrum de flyer voor de designerdrug 3-MMC die in Berkelland in de brievenbus viel. Maar hij kan er weinig tegen doen, blijkt nu.

Brandbrief

Voorganger 4-MCC is inmiddels verboden. Een wetsvoorstel om ook 3-MMC op de lijst van verboden middelen te krijgen, heeft door coronadrukte vertraging opgelopen. Samen met zes andere burgemeester uit de Achterhoek heeft Van Oostrum eind vorig jaar een brandbrief gestuurd naar minister Ferd Grapperhaus en staatssecretaris Paul Blokhuis. Zij willen dat er haast wordt gemaakt met het wetsvoorstel.

Als het aan Van Oostrum ligt, gaat de wetgever een stap verder en komt er een verbod op alle synthetische drugs. „Want als er een truc wordt uitgehaald en 3-MMC straks wordt opgevolgd door bijvoorbeeld 2-MMC, loopt de wetgever weer achter de feiten aan. In Nederland moet gewoon een totaalverbod op synthetische drugs komen, want het is troep. Dit spul wil je gewoon niet op de markt hebben.”

