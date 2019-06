Berkelland kapt illegaal en legt zichzelf herplant op

EIBERGEN - De gemeente Berkelland heeft zelf illegaal bomen gekapt. Een ‘dunning’ in de groenstrook langs het Ramsbeekpad tegen de Eibergse woonwijk Berkellanden is uit de hand gelopen. B en W van Berkelland trekken het boetekleed aan en houden zichzelf nu aan de herplantplicht.

De gemeente Berkelland trekt het boetekleed aan, over de situatie langs het Ramsbeekpad. Het Eibergse PvdA-raadslid Pelle trok eind april via ‘technische vragen’ schriftelijk aan de bel, nadat hij was geattendeerd op kaalslag ter plekke. Kappen van bomen is ‘hot’ momenteel, en buurtbewoners konden het rooien van een deel van de houtwal in hun buurt maar matig waarderen.

‘De bedoeling was dat wij op deze plek niet gingen kappen, maar dunnen’, geeft het college in een antwoord aan. Dunnen houdt in dat slechts een deel van een houtopstand wordt weggezaagd en de rest blijft staan. Dat heet onderhoud, en mag normaal gesproken zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Om die reden kondigde de gemeente de maatregel ook niet aan.

De uitvoering verliep echter een stuk grootschaliger dan de bedoeling was. ‘De dunning is rigoureuzer uitgevoerd dan beoogd, waarbij er (onbedoeld) teveel is gekapt’, schrijft de gemeente. ‘De bedoeling was dat er nog één à twee bomen zouden blijven staan’.

Volledig scherm illegale kap © Hans Pelle

Buurtbewoners trokken aan de bel toen op de plek waar werd gezaagd, dwars door de houtwal een volledig kaal stuk ontstond: de houtwal werd door een kale plek in tweeën gehakt. De gemeente trekt daarover het boetekleed aan: op deze wijze uitgevoerd, kun je de actie niet meer uitleggen als dunning c.q. onderhoud. ‘Achteraf gezien was een omgevingsvergunning benodigd’, schrijft het college.

De gemeente in een rol van illegale hakker. Tussen de perikelen over het al dan niet noodzakelijk kappen van bomen langs wegen door, waarbij Berkelland wees naar de verantwoordelijkheid van de provincie Gelderland als wegbeheerder, profileert de gemeente zich nu nogal weinig ‘groen’ of duurzaam.

Boetedoening

Om de imagoschade te beperken, besluit de gemeente tot spontane boetedoening. ‘Wij hebben ons, zoals ook gebruikelijk na onvergunde kap door inwoners/derden, een herplantplicht opgelegd’, schrijft het college. Die herplant wordt vanaf komende herfst uitgevoerd en moet uiterlijk volgend voorjaar afgerond zijn.

De gemeente maakt van de nood een deugd door de hele houtsingel onder de loep te nemen in het kader van maatregelen tegen de ziekte essentaksterfte. Bij die ziekte leggen essen het loodje, en volgens de gemeente staan er nogal wat essen langs het Ramsbeekpad.