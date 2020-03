Berkelland kijkt naar uitstel betaling lokale lasten voor gedupeerde ondernemers

Ook sportverenigingen

Platform Berkelland

„Wij doen op dit moment al het mogelijke richting onze inwoners om hen bij te staan in de wijze hoe om te gaan met het Corona virus en de sociale beperkingen en gevolgen die daarbij naar voren komen. Wij informeren onze ondernemers voortdurend via diverse kanalen onder meer via Platform Berkelland over voor hun van belang zijnde zaken van bijvoorbeeld de Rijksoverheid, de Belastingdienst of de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ)”, aldus het college.