Berkelland koppelt limiet aan vloeroppervlak voor detailhandel op bedrijventerreinen

Iedereen komt als consument voor het een of ander weleens op een industrieterrein terecht in plaats van in een winkel in het centrum. Als het gaat om volumineuze goederen is dat oké: keukens, sanitair, bouwmaterialen, auto’s en caravans zijn onhandig groot en traditionele winkels snel te klein. Maar de lokale overheid wil op bedrijventerreinen vooral ook terreinen voor ondernemers en industriële activiteiten houden, en omgekeerd de traditionele winkelgebieden niet sneller laten doodbloeden dan in het tijdperk van online shoppen al gebeurt.