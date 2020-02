Berkelland krijgt een paardentheater in Beltrum

Therapeutisch paardrijden

Hier kunnen kinderen en jongvolwassenen met een beperking therapeutisch paardrijden en mennen in een fantasiewereld. Marianne heeft al diverse keren proefgedraaid. „Gaaf om die kinderen te zien genieten! Je peilt de stemming en past aan de hand daarvan het sfeertje aan. Is een kind fan van Frozen? Dan kies je voor blauw, wit en zilverkleurig licht met sneeuwvlok effecten. Trek zo’n kind een Frozen-jurk aan, draai het liedje ‘Let it go’ en het kind, dat normaliter helemaal opgesloten zit, komt ineens los en begint spontaan mee te zingen.”

Burn-outs

Ook bij volwassenen met burn-outs slaat de ‘paardentheater aanpak’ aan, aldus Scherps. „Volwassenen die in alles zijn vastgelopen kunnen zich in een fantasiewereld heerlijk uitleven. Dat daar een grote behoefte aan is blijkt wel uit de stijgende populariteit van het fenomeen ‘tijdreizen’. Tijdreizigers maken gebruik van kostuums en accessoires om een bepaald personage uit een bepaalde periode uit te beelden. In de huid van iemand anders kruipen is een heerlijke vorm van ontspanning. En wij doen dat dus elke week!”