Berkelland krijgt slimme openbare verlichting

Komende dinsdag gaat de gemeente Berkelland als eerste gemeente in Gelderland over op een nieuw digitaal systeem voor het schakelen van de openbare verlichting. Een sterk verouderd systeem is door netbeheerder Liander vervangen door een digitaal systeem. „Omdat we niet weten waar precies nog oude kastjes hangen, kan het zijn dat dinsdag en woensdag overdags nog lantaarnpalen blijven branden in het gebied. Dat gaan we uiteraard oplossen”, aldus woordvoerder Jelle Wils.

„Op 14 april stoppen we in de gemeente Berkelland voor het eerst met het ToonFrequent (TF) signaal, dat zorgt voor het aan- en uitschakelen van de straatverlichting. Het signaal, dat wordt verstuurd via de elektriciteitsnetten, is een verouderde techniek en is steeds gevoeliger voor storingen. Alle straatverlichting op ons net is inmiddels overgezet op de nieuwe digitale technologie, genaamd FlexOVL”, aldus Wils.

Per wijk en straat besturen

Door digitalisering van de energienetten is het doorgeven van het ToonFrequent (TF) signaal inmiddels achterhaald. „Een aantal jaren geleden besloten we daarom tot vervanging van de TF-signalen door de digitale technologie. Met dit systeem kunnen gemeenten zelf de openbare verlichting per wijk of straat besturen. Zo kunnen ze energie besparen en de veiligheid op straat bevorderen.”

Signaal ‘aan’

Niet alle TF-ontvangers zijn in de loop der jaren goed geregistreerd. Het is de vraag of ze allemaal zijn vervangen door FlexOVL. Dat zal dinsdag duidelijk worden als in de gemeente Berkelland voor de laatste keer het TF-signaal wordt verstuurd.