Berkelland Lokaal wordt Regio8-filiaal, maar pas per 1 september

NEEDE - Van uitzenden per 1 juli is nog geen sprake voor de nieuwe omroep Berkelland Lokaal. Maar met het in ontvangst nemen van de sleutels van de nieuwe studioruimte in Gebouw Diekgraven kan in elk geval worden geklust. Berkelland Lokaal wordt in de praktijk Regio8.