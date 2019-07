Berkelland loopt achter op schema in aanloop naar energieneutraal 2030

Weinig hoop voor wegkwijnen­de horecapan­den in wijde regio Deventer

8:00 Vraag een willekeurig persoon of-ie in de regio horecapanden kent die al jarenlang leegstaan en de kans is groot dat een flinke rij namen volgt. In de wijde regio Deventer liggen de voorbeelden voor het oprapen. Slechts in enkele gevallen lonkt een oplossing voor de langdurige leegstand. Voor de rest is het maar zeer de vraag of hier ooit nog gegeten en gedronken zal worden.