Berkelland onderzoekt beste optie nieuwe Pickerhal

BORCULO/EIBERGEN - Berkelland steekt 50.000 euro in nader onderzoek naar de meest wenselijke sportaccommodatie op de plek van de huidige Pickerhal. Dat heeft de gemeenteraad dinsdagavond unaniem besloten. De raad kiest nu nog niet voor een ‘halve’ of ‘tweederde’-variant.

De huidige Pickerhal is aan vervanging toe. De bestaande plek is daarvoor de beste, maar verschillende partijen in de Berkellandse gemeenteraad vinden het voorliggende plan voor een nieuwe hal te zuinig. Van zes zaaldelen terug naar drie terwijl dat er ook vier zouden kunnen worden, dat is een inkrimping die verschillende politieke partijen te kort door de bocht gaat. Dat bleek dinsdagavond bij de laatste gemeenteraadsvergadering van het jaar.

Haalbaarheidsonderzoek

Voor Eibergen wordt in het kader van een haalbaarheidsonderzoek gekeken naar alle binnensportaccommodaties. Behalve de Pickerhal is er ook nog de gymzaal De Rekstok bij OBS Op d’n Esch. En wordt in principe bij IKC Het Simmelink in de gelijknamige wijk een nieuwe gymzaal ‘t Simmelink gebouwd op de plek waar eerder een sportzaal is gesloopt.

Het is de bedoeling De Rekstok te slopen en de gymzaal ‘t Simmelink zoals gepland nieuw te bouwen. Tegelijk is voor Eibergen uitgerekend dat de huidige behoefte aan binnensportzalen uitkomt op vier zaaldelen. Dat betekent dat naast gymzaal ‘t Simmelink op de plek van de huidige Pickerhal officieel drie zaaldelen voldoende zouden zijn. Een halvering van de huidige zes zaaldelen op deze centrale plek om er drie terug te bouwen, dat vindt de politiek dus te krap.

Quote Als twee uur bewegings­on­der­wijs per week op school bijvoor­beeld naar drie zou gaan, zouden we bij een te magere uitvoering meteen een logistiek probleem hebben. Marc Berends, D66

„Waarom niet een vierde zaaldeel? We willen niet bouwen voor leegstand”, zei D66-raadslid Marc Berends. „Maar wel meebewegen in de toekomst. De Pickerhal als dé locatie staat niet ter discussie. Als twee uur bewegingsonderwijs per week op school bijvoorbeeld naar drie zou gaan, zouden we bij een te magere uitvoering meteen een logistiek probleem hebben.” Hij krijgt bijval van OBL-raadslid Fred van der Holst: „Het aantal inwoners van Eibergen zal toenemen. Ook daarop moeten we nu anticiperen.”

Tegelijk moet ook weer niet té snel worden beslist voor sloop en pas daarna nieuwbouw, waarschuwt VVD-raadslid Ben Hasselo. „Laten we goed kijken naar de kosten en ook naar vérbouw nu bij nieuwbouwprojecten stijgende grondstofprijzen voor problemen zorgen.”

Combi met 't Spieker

Tegenover de Pickerhal staat sinds jaren kulturhus 't Spieker. De Berkellandse raad vindt eensgezind dat bij de nieuw- of verbouwplannen voor de Pickerhal ook gekeken moet worden naar een fysieke combinatie met 't Spieker, bijvoorbeeld in de vorm van een gezamenlijke koepelconstructie.

Als de binnensportaccommodaties voor Eibergen zijn vernieuwd, al dan niet in combinatie met een fysieke verbinding met 't Spieker, wil de gemeente meteen ook toe naar een nieuwe organisatiestructuur. B en W van Berkelland stellen voor om het eigendom, beheer en of exploitatie niet over te dragen aan een organisatie waarin gebruikers zijn verenigd. De exploitatie overdragen aan een externe organisatie houdt het gemeentebestuur wel voor een goed idee. GroenLinks-raadslid Leo Morren wijst in dat kader naar de vorm van een 'sportbedrijf’ zoals veel gemeenten dat kennen. Maar CDA-collega Theo Helmers vindt dan een gezamenlijke beheersstichting van de gezamenlijke verenigingen een beter alternatief.