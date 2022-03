Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk schieten voor minima energietoeslag voor: 800 euro als je minder dan 1,2 x bijstandsnorm hebt

Je komt ervoor in aanmerking als je maximaal 120 procent van de bijstandsnorm als inkomen hebt. Voor een alleenstaande tot AOW-gerechtigde leeftijd is dit minder dan € 1.244,54 netto per maand exclusief vakantiegeld. Voor gehuwden of samenwonenden is dit minder dan € 1.777,92 netto per maand exclusief vakantiegeld. Vanaf AOW-gerechtigde leeftijd liggen deze bedragen op € 1.382,89 voor een alleenstaande, en op € 1.872,49 voor gehuwden of samenwonenden.

Gemeenten schieten voor

De eenmalige energietoeslag is een initiatief van het Rijk en wordt via de gemeente betaald. De gemeenten hebben het geld nog niet ontvangen, maar schieten het zolang voor. Inwoners met een uitkering van Fijnder en ontvangers van bijzondere bijstand ontvangen de toeslag automatisch. Dat gebeurt bij iedereen die op 1 maart via Fijnder een bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ) heeft ontvangen; Fijnder weet in dat geval naar welk bankrekeningnummer het geld moet. Dit geldt ook voor huishoudens die in het eerste kwartaal van 2022 bijzondere bijstand hebben ontvangen. Elk huishouden ontvangt 800 euro. Het bedrag staat rond 15 april op de rekening. Deze inwoners hoeven zich dus niet te melden.

Andere inwoners met een laag inkomen komen ook in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag.Zij kunnen vanaf 1 april een aanvraag indienen bij Fijnder. Dat kan via de website van Fijnder: www.fijnder.nl. Mailen naar info@fijnder.nl of bellen kan ook: 0544 47 42 00.