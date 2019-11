Berkelland op het matje geroepen door provincie vanwege financiën

De provincie waakt over de huishoudboekjes van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Dit toezicht is een wettelijke taak, opgedragen in de Gemeentewet aan Gedeputeerde Staten. GS van Gelderland bepalen vóór 1 januari de toezichtvorm voor 2020 van alle 51 Gelderse gemeenten. Als een gemeente zowel de begroting 2020 als de meerjarenbegroting niet structureel en reëel in evenwicht heeft, volgt preventief toezicht. Dit is de verzwaarde toezichtvorm, waarbij voor elke begrotingswijziging toestemming nodig is van de provincie. Tot nu toe had Berkelland de financiën zo goed op orde dat dit preventieve toezicht niet nodig was.