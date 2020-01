Berkelland proefkonijn voor beveiliging gemeenten

Nee, je passeert nu geen roadblock voordat je de parkeerplaats bij het Berkellandse gemeentehuis oprijdt. En de receptioniste begroet bezoekers vriendelijk van achter de balie, in plaats van hen van achter kogelwereld glas richting een bodyscan te gebaren. En waarschijnlijk hoeft het ook niet allemaal radicaal anders.

Maar toch...heeft Berkelland zich aangemeld voor een pilot ‘brede beveiligingsaanpak gemeenten’. Samen met de Twentse gemeente Almelo. En met Breda, Dalfsen, Gooise Meren, Haarlemmermeer, Saba, Tiel, Tilburg en Venlo.

Uithollen

Het begrip ondermijning komt geregeld voorbij in de documentatie over de proef. Als criminelen de autoriteit van het lokaal bestuur uithollen, tast dat de democratie én veiligheid aan. Berkelland is nu geen gemeente waar je struikelt over drugslabs. Of waar je af en toe een stapje opzij moet doen om niet onbedoeld een bijrol te krijgen bij een liquidatie.

Aan de andere kant: ook in een plattelandsgemeente als Berkelland wordt op bovenverdiepingen en in bedrijfsloodsen wiet geteeld. En gebeuren wel meer dingen die niet mogen. Of worden ambtenaren in heftige discussies met burgers wel eens persoonlijk aangevallen. Over ‘echte’ aanslagen rept de gemeente niet, maar in het verleden is wel eens politie ingeschakeld bij uit de hand gelopen gesprekken. In enkele andere gemeenten die aan de pilot van het ministerie van Binnenlandse Zaken meedoen zijn aanvallen op ambtenaren wel aanleiding geweest om zich aan te melden voor de proef.

Niet op nul beginnen

„De proef staat nog aan het begin”, licht woordvoerder Wencke Hoijtink toe. „Er komt een nulmeting in voor, hoewel we niet helemaal bij nul beginnen natuurlijk. Op het gebied van digitale informatieveiligheid, om wat te noemen, kennen we als gemeente natuurlijk al systemen waar buitenstaanders geen toegang toe hebben.”

‘De opgedane kennis en ervaring maakt gemeenten slagvaardiger tegen ondermijnende invloeden en oneigenlijke druk’, stelt het ministerie in een publicatie over de proef. ‘Deze brede aanpak is gekozen om niet alleen het bestuur, maar de organisatie als geheel weerbaar te maken.’

Wat de gemeenten van de proef leren en kan worden gedeeld, wordt gebruikt voor een een modelaanpak. ‘Hierin staan concrete stappen om de losse onderdelen van het beveiligingsbeleid met elkaar te verbinden en zo het beveiligingsniveau te verhogen’, aldus het ministerie. De deelname aan de landelijke veiligheidspilot kost de gemeente Berkelland geen geld, aldus de woordvoerder.