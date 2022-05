Berkelland richt 4 nieuwe locaties in voor opvang Oekraïense vluchtelingen en plant onderwijs

BORCULO/HAARLO/RUURLO/EIBERGEN - Berkelland richt nieuwe opvanglocaties in voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het gaat om woongebouwen op het Leostichting-complex buiten Borculo, het oude postkantoor in Ruurlo, ex-hotel Burgers Inn in Haarlo en de pastorie naast de RK Matteuskerk in Eibergen.

Dat heeft burgemeester Joos van Oostrum zojuist bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Berkelland geeft twee opvanglocaties terug: de plaatsen die bij Hotel Avenarius in Ruurlo en op Capfun-camping Eibernest in Eibergen werden gehuurd. Deze accommodaties worden uiterlijk tot Hemelvaartsdag gebruikt.

In Geesteren is de voormalige gereformeerde kerk nog in gebruik. Deze locatie zal slechts voor crisisopvang worden gebruikt en blijft na Hemelvaart ook slechts voor crisisopvang standby beschikbaar, aldus Van Oostrum.

Op het Leostichting-terrein gaat het om woongebouwen Koren Vier aan de Lange Dreef. Hier is plek voor tot 80 mensen. In Ruurlo is in het voormalige postkantoor - tegenwoordig La Fontaine geheten - plek voor 16 mensen.

Burgers Inn: wanden en nooduitgang aangepast

Burgers Inn in Haarlo was onlangs al in beeld voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. Toen werd voor dit voormalige hotel nog een aantal van maximaal 19 mensen genoemd. Dat is inmiddels bijgesteld naar 17.

Voor Burgers Inn speelt dat het als ‘Polenhotel’ enkele jaren geleden gedwongen werd gesloten omdat de brandveiligheid niet gewaarborgd was. Van Oostrum meldt dat maandag door controleurs van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) is gekeken naar de veiligheidsaspecten van het gebouw.

„Gaten in tussenmuren die er door de vorige eigenaar in waren gemaakt, zijn of worden gedicht”, aldus Van Oostrum. „Verder is gekeken naar de nooduitgangen: waar die zouden uitkomen op grond van de buren, wordt daarvoor nu een en ander gewijzigd zodat dat niet meer het geval is. Een deel van de beschikbare ruimte wordt daarvoor ingeleverd.”

In Eibergen biedt de pastorie naast de Rooms-katholieke Matteüskerk ruimte voor maximaal 10 opvangplekken. Van Oostrum: „In totaal zullen voor Berkelland vanaf Hemelvaartdag zo 123 plekken in de gemeentelijke opvang beschikbaar zijn. Op dit moment worden in Berkelland plusminus 80 mensen uit Oekraïne gehuisvest. Bij particulieren verblijven nog eens 28 mensen. Dat is de stand van dit moment, want het verandert per dag.”

Volledig scherm Het pand van scholengemeenschap Het Assink lyceum aan de Julianastraat is in beeld voor de gezamenlijke onderwijshuisvesting in 'Neede Oost'. © Peter Zandee

Quote De Oekraïense kinderen zijn onder de huidige regels nu niet leerplich­ting in Nederland, maar iedereen denkt dat ook qua dagbeste­ding kinderen die hier nu verblijven, beter met onderwijs bezig kunnen zijn. Joost van Oostrum

Oekraïense kinderen hier naar school

Berkelland is in overleg met scholenstichting Oponoa over apart onderwijs aan Oekraïense kinderen. Burgemeester Joost van Oostrum: „Circa de helft van het aantal opgevangen Oekraïense vluchtelingen – nu zo'n 40 dus - is tussen de 6 en 18 jaar oud en valt dus in de categorie waarvoor onderwijs nodig is. Nu gebeurt dat in een aantal gevallen digitaal via een verbinding met een school in Oekraïne. Maar voor Oekraïne geldt dat daar vanaf eind mei al zomervakantie geldt. De Oekraïense kinderen zijn onder de huidige regels nu niet leerplichting in Nederland, maar iedereen denkt dat ook qua dagbesteding kinderen die hier nu verblijven, beter met onderwijs bezig kunnen zijn.”

Of per 1 juni de omschakeling naar Nederlands onderwijsaanbod mogelijk is, is nog niet duidelijk. In overleg met Oponoa wordt naar het pand aan de Julianastraat in Neede gekeken, waarin eerder een deel van scholengemeenschap Het Assink lyceum was gevestigd. „In principe zou dat gebouw grotendeels bruikbaar zijn om er ook voor deze doelgroep onderwijs te verzorgen", aldus Van Oostrum.