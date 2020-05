Berkelland staat voor grootste bezuinigingsoperatie ooit: 9,5 miljoen euro

De financiële tekorten in Berkelland lopen op naar 9,5 miljoen euro. Dat hebben de gemeenteraadsleden dinsdagavond te horen gekregen in een niet-openbare online-bijeenkomst. Journalisten en inwoners van Berkelland mochten de besloten online-vergadering tot verbijstering va de oppositiepartijen dinsdagavond niet volgen. Maar woensdag bevestigt VVD-wethouder Gerjan Teselink van financiën de cijfers. „Ik snap dat dit mensen rauw op het dak valt”, aldus Teselink.

Opgelopen

In oktober 2019 ging Berkelland nog uit van een bezuiniging van 3,5 miljoen euro. De gemeente vroeg de inwoners daarover mee te denken. „Dat bedrag was nodig naast de 1,9 miljoen nog te realiseren bezuinigingen in het sociaal domein. Door verschillende ontwikkelingen is het totaalbedrag dat er moet worden bezuinigd in 2024 opgelopen tot 9,5 miljoen euro”, aldus de wethouder financiën.

Quote „Ik snap dat dit mensen rauw op het dak valt”, Gerjan Teselink, Wethouder van financiën (VVD)

De oppositiepartijen zien daarin een bevestiging van hun gelijk en eerdere constatering, namelijk dat het tekort veel hoger uitvalt dan het college aanvankelijk wilde doen laten geloven. Kwamen de oppositiepartijen op een bedrag van 8,5 miljoen euro, het werkelijke tekort is nog een miljoen hoger. Dit komt omdat Berkelland flink wil investeren in onder meer een nieuw Staring College en sporthal in Ruurlo.

Zorgtaken

Het tekort komt grotendeels door oplopende kosten in de zorg. Gemeenten moeten sinds 2015 zorgtaken uitvoeren, maar krijgen daar niet genoeg financiële middelen voor van het rijk. Bovendien is er vanuit de oppositie forse kritiek op de manier waarop Berkelland onder verantwoordelijkheid van CDA-wethouder Marijke van Haaren de zorg heeft ingericht. Volgens Teselink gaat het om een tekort van vier miljoen euro in het Sociaal Domein en 5,5 miljoen euro op andere beleidsterreinen.

Jimmy’s

Volledig scherm De schatkistbewaker van Berkelland: VVD-wethouder Gerjan Teselink van financiën © Frans Nikkels

Binnen het Sociaal Domein gaat het om hogere kosten voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugd Zorg in Natura. Maar ook om nieuwe wensen zoals Jimmy’s en Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGz). In andere domeinen gaat het om loon- en prijsstijgingen, deelname aan Gemeenschappelijke regelingen zoals de Veiligheidsregio en extra kosten automatisering en ‘cloudstrategie’.