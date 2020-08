Berkelland steekt 1,5 miljoen euro in nieuwe parkeerplaats voor ambtenaren

Annet start petitie tegen wegbezuini­gen kerstbomen in Berkelland: ‘De gemeente laat ons letterlijk in de kou staan’

7:30 Geen grote, fraai verlichte kerstbomen dit jaar in de Berkellandse kernen als Borculo en Ruurlo. Althans, niet met gemeentegeld. Berkelland bezuinigt de bomen weg en bespaart daarmee 10.000 euro. Dat is Annet Geerdink in het verkeerde keelgat geschoten. De Noordijkse is een petitie begonnen.