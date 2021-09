Berkelland steekt half miljoen in speelterreintjes

Afgelopen voorjaar verdwenen in de Ruurlose wijk ‘t Loo plotseling populaire speeltoestellen uit de speeltuin aan de Hazelnoot en de Bosbes. Weggehaald door of in opdracht van de gemeente Berkelland, nadat de toestellen waren ‘afgekeurd’. Toen al werd duidelijk dat pas deze septembermaand het Uitvoeringsplan Spelen en bewegen 2021-2022 zou worden gepresenteerd, waarin toekomstplannen voor deze en andere speelvoorzieningen zouden staan. De Berkellandse gemeenteraad floot half juli verantwoordelijk wethouder Bosman terug: die moest van de raad per direct de weggehaalde voorzieningen terugplaatsen.

Uitdaging: meer spelen én bewegen

Nu ligt er alsnog het ‘speelterreintjesplan’, zoals het beleidsplan kan worden samengevat. Los van de valse start via het voortijdig ontmantelen van het speelterreintje in Ruurlo ziet de toekomst in Berkelland er ‘speels’ uit. En wat de wethouder betreft vooral ook ‘beweegs’. Want dat is de grote uitdaging voor de moderne jeugd: ‘ouderwets’ buitenspelen en daarbij meer bewegen, in plaats van bankhangen en achter digitale schermpjes blijven plakken.