Berkelland telt 700 miljonairs: steeds meer rijken in Gelderland

BORCULO - Berkelland telde in 2018 700 miljonairs. Dat is 3,5 procent van de bevolking. De gemeente scoort daarmee goed in de provincie Gelderland.

Gelderland telde in 2018 3000 miljonairs meer dan het jaar daarvoor. In Gelderland waren in 2017 afgerond 20.100 huishoudens die meer dan een miljoen euro bezaten. Een jaar later waren dat er 23.100. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

De toename, in elk geval op papier, komt vooral dankzij de gestegen huizenprijzen. Het statistisch bureau kijkt naar het saldo van bezittingen en schulden, inclusief de eigen woning.



Inmiddels is 2,6 procent van de Gelderse huishoudens ‘miljonair’. De provincies Utrecht en Noord-Holland scoren procentueel het best. Flevoland heeft de minste gefortuneerde huishoudens: 1,6 procent.

‘Miljonairshoofdstad van Gelderland’

Rozendaal blijft de miljonairshoofdstad van Gelderland. In die gemeente is 12,8 procent van de huishoudens miljonair. In de regio ligt dat percentage ook relatief hoog in Sint Anthonis (6.2, Noord-Brabant), Renswoude (6,4, Utrecht) en Utrechtse Heuvelrug (6,4, Utrecht). Westervoort is de ‘sloebergemeente’ van de provincie met 0,8 procent van de huishoudens die miljonair is.



In absolute getallen scoort Ede het best in Gelderland met afgerond 1500 miljonairshuishoudens. Op afstand volgen Nijmegen (1200), Arnhem en West Betuwe (900), Bronckhorst en Berkelland (700), Renkum (600) en Rheden Wageningen en Buren (500). Onderaan bungelen onder meer de ‘mini-gemeente’ Rozendaal en Westervoort (beiden afgerond 100).

Meer miljonairs

In 2018 telde Nederland 207.000 miljonairs. Vanaf 2014 kwamen er meer dan vijftigduizend miljonairs bij. Bijna drie procent van de huishoudens heeft volgens de meest recente cijfers van 2018 een vermogen van meer dan een miljoen euro. Hier wordt de waarde van een eigen woning en de eventuele hypotheekschuld ook bij meegerekend.



Het gemiddelde miljonairsgezin heeft een vermogen van 2,5 miljoen euro: dat is 21 keer zo veel als het gemiddelde vermogen van niet-miljonairsgezinnen.

Bloemendaal

In Noord-Holland wonen relatief de meeste miljonairs: 3,5 procent van de huishoudens in die provincie heeft een vermogen van meer dan een miljoen. In deze provincie liggen dan ook de drie gemeenten die de lijst aanvoeren: Bloemendaal (22 procent), Laren (20 procent), Blaricum (17 procent).



In de Limburgse gemeenten Kerkrade, Brunssum en Landgraaf zijn juist de minste miljonairshuishoudens te vinden.