Berkelland: Twence moet afval duurzamer verwerken

column Erik Hagelstein: met open mond staan luisteren naar Bauke

8:27 Hij kwam, zag en overwon. Bauke Bakker (40), de in Silvolde opgegroeide drummer en zanger, was met zijn maten van The Soul Cages de afsluiter van het Doetinchemse Stadsfeest op het podium op de Grutstraat. Repertoire van Sting en The Police. Overweldigend. Ik heb met open mond staan luisteren.