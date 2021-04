Berkelland verbiedt het gebruik van lachgas in de openbare ruimte: ‘Optreden als er overlast is’

column hagelstenen Dreigt er eindelijk weer promotie en dan staan de protocol­len geen enkele festivi­teit toe

21 april Wat lijkt het me heerlijk om weer een terrasje te pakken in de stad! Zoals ik dat meisje uit Etten-Leur afgelopen zaterdag ook zo goed begreep bij het zwembad van Marveld Recreatie in Groenlo. Ze deed mee aan de proef Testen voor Toegang en zei, uit de grond van haar hart: ,,We wilden heel graag weer iets normaals doen.’’