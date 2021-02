‘Berkelland, verklaar jezelf een windturbinevrije gemeente’

Jan Zappeij was ooit raadslid in de gemeente Borculo voor D66. Stapte over naar de PvdA en werd voor die partij in Berkelland in 2008 wethouder. In 2014 nam hij afscheid als raadslid. „Politiek ben ik met pensioen. Ik heb gekapt met de PvdA. Kon niet meer tegen het politieke opportunisme van die partij, landelijk. Maar met wat nu speelt, voel ik opkomen dat er desnoods maar een nieuwe politieke partij moet komen. Voor iedereen die zich in de steek gelaten voelt. Om een streep te zetten onder de illusie van energieneutraal zijn in 2030.”

Eerder roerde de oud-wethouder zich over de plannen voor windpark Avinkstuw tussen Neede, Noordijk en Haarlo met vijf windmolens; afgelopen week kwam daar het niets over een plan voor dertien molens tussen Groenlo en Ruurlo bovenop. „Vroeger had je kernenergievrije gemeentes. Het wordt tijd voor windturbinevrije gemeentes om de landschappelijke ramp te keren waar we nu op afkoersen.

Nieuwe partij

Dinsdagavond spreekt hij in bij de maandelijkse raadsvergadering naar aanleiding van een brief die hij aan de gemeenteraad heeft gestuurd. De Ruurloër roept de Berkellandse raad op het voorbeeld van de gemeente Landsmeer te volgen en zich uit te spreken tegen plaatsing van windturbines op haar grondgebied. „Wat er inmiddels staat mag natuurlijk blijven staan, maar we moeten af van de enorme aantallen die per Regionale Energie Strategie - RES - zijn bedacht. Voor de Achterhoek zouden dat 150 molens zijn. Reken je Doesburg, Zutphen en Lochem mee, dan gaat het richting 200 molens en is ons landschap echt naar de Filistijnen.”

Mocht de Berkellandse politiek niet reageren op zijn pleidooi, dan suggereert de tegenwoordig in Ruurlo wonende oud-politicus het oprichten van een ‘Volkspartij Berkelland’ voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

„Die RES-plannen voor landschappen vol zonneparken en windmolens komen voort uit een zelfgekozen politieke bubbel. Ik zeg niet dat je niets moet doen. Maar ga eerst eens voor laaghangend fruit. In het wijkje waar ik in Ruurlo woon, gaat regenwater het riool in. Dat kan best - en beter - in de wijk zelf de de grond in. En steek geld dat we nu uitgeven om hout van elders naar Nederland te halen om het als biomassa te verstoken, liever in betere isolatie van huizen. Benut aardwarmte! Allemaal beter dan wat we nu doen.”