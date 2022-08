Berkelland verruimt maximum aantal plaatsen op minicampings en gaat experimenteren met ‘jaarrond kamperen’

„Ons oude beleidskader voor verblijfsaccommodaties stamde uit 2008 en sindsdien is de sector verblijfsrecreatie zich natuurlijk blijven ontwikkelen”, schetst wethouder Gerjan Teselink de noodzaak tot het actualiseren van de Berkellandse regels. „Neem het fenomeen glamping: safaritenten enzo. Destijds wisten we niet wat dat was of hadden er geen beeld bij.”

‘Grootschalig alleen bij Hambroekplas’

Teselink ziet hoe verblijfsrecreatie in Berkelland groeit. Onder meer camperplaatsen zijn populair. „Grootschalige verblijfsrecreatie blijft vooralsnog beperkt tot het gebied rond de Hambroekplas dat we daarvoor hebben aangewezen. Maar we willen voor met name kleinschaliger initiatieven geen beperkingen opwerpen. Trekken dus bijvoorbeeld geen cirkels rond plekken waar al minicampings zijn: het kán dus dat twee buren elk hun kleinschalige verblijfsrecreatie runnen. Wel praten we met initiatiefnemers over hun voorzieningen. En over hoe zij zich kunnen onderscheiden. Hoe zorg je ervoor dat je uniek bent?”