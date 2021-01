Berkelland verwacht geen zwaar vrachtverkeer op sluiproutes na afsluiting van Vloedstegenbrug

Video ME veegt straten in Zwolle leeg, andere pleinen in regio blijven rustig

25 januari In Zwolle heeft de ME de binnenstad leeggeveegd. Op andere plekken in Oost-Nederland bleef het veelal rustig, zoals in in Deventer en Apeldoorn. In tal van steden in Oost-Nederland waren demonstraties aangekondigd tegen de avondklok. Lees er alles over in ons liveblog.