Berkelland verwerpt deal met Twence: ‘Eerst discussie over afval voeren’

Winters­wijks raadslid Loes ten Dolle kreeg 11 doodsbe­drei­gin­gen: ‘We móéten de verharding stoppen’

26 oktober WINTERSWIJK - Een emotioneel raadslid Loes ten Dolle deed dinsdagavond een oproep in de raad van Winterswijk om de verharding in de maatschappij te stoppen. Ze bekende het afgelopen jaar maar liefst elf doodsbedreigingen te hebben gehad via Twitter.