Berkelland vindt zichzelf niet enorm duur: ‘Extreme kostenstijging komt door teruggaves in 2020'

Diverse media melden vandaag dat de woonlasten in Berkelland in 2021 hard stijgen. Zo hard dat Berkelland met een stijging van 18,6 procent in de top 3 met de hardst stijgende woonlasten staat. De cijfers komen het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Daarbij is gekeken naar de totale opbrengst uit belastingen ten opzichte van 2020. Maar Berkelland heeft in 2020 geld teruggegeven aan de inwoners, meldt de gemeente.

Teruggegeven

‘In het kader van het coalitieakkoord ‘Samen investeren in Berkelland’ is onder andere in 2020 1 miljoen euro teruggegeven aan onroerende zaakbelastingen (OZB). Daarnaast is in 2020 de afvalstoffenheffing verlaagd, door eenmalig 1 miljoen euro terug te geven uit de egalisatiereserve afval. Daardoor was de totale opbrengst aan belastingen veel lager in 2020. Door de teruggave in 2020 (minder opbrengst) staan we in de top 3 van stijgers.'