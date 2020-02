Berkelland weigert raadslid Bennie Morsink vergunning voor sloopbedrijf

Het lijkt een soap te worden zonder einde. Bennie Morsink is al decennia in conflict met de overheid over zijn puinbreekbedrijf aan de Koeweidendijk. De kwestie speelde al in de tijd van de voormalige gemeente Neede, die hem eerst gedoogde, maar later toch optrad tegen zijn illegale puinbreker. Later was het de gemeente Berkelland die streng handhaafde en de ondernemer dwangsommen oplegde. De activiteiten waren in strijd met het bestemmingsplan, waarin zijn perceel een agrarische bestemming heeft.