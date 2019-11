Berkelland wil 44.000 bomen planten: één voor elke inwoner

Man (39) opgepakt voor spuiten hakenkruis op politieau­to in Doetinchem

14:54 DOETINCHEM - Een 39-jarige man uit Doetinchem is aangehouden op verdenking van bekladding van een politiewagen, het gemeentehuis en het pand van IrisZorg in Doetinchem afgelopen weekeinde. De verdachte is opgepakt door enkele agenten en zit in de cel.