Berkelland wil aandelen Twence kopen

Solarcentu­ry: acht hectare zonnepane­len in Arresveld

13:00 WINTERSWIJK - Aan de westkant van Winterswijk is plaats voor een zonnepark van zeven hectare. Projectontwikkelaar Solarcentury is in gesprek met de gemeente en omwonenden over de plannen om duizenden zonnepanelen in het gebied, ook Arresveld genoemd, neer te leggen.