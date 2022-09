Berkelland wil af van blauw-wit-rode boerenprotestvlaggen: ‘Wachten op natuurlijk moment’

Ze hangen ‘overal’: de boerenprotestvlaggen langs rotondes en bij invalswegen. Rijkswaterstaat verwijdert ze, de provincies nog niet en ook gemeenten houden zich in als het gaat om opruimen. Het Berkellandse college van B en W beraadt zich er ook over, maar wacht vooralsnog een ‘natuurlijk moment’ af om de vlaggen binnen te halen. „Dat zou een kabinetsuitspraak kunnen zijn. We volgen ook de gesprekken van de heer Remkes”, zegt burgemeester Joost van Oostrum.

Van Oostrum: „In Berkelland hangt 90 procent van de vlaggen aan provinciale lichtmasten. Onze toezichthouders controleren rijdend wat er hangt en óf het nog blijft hangen. Zodra de veiligheid in het geding is, ondernemen we actie, dan wel doet de kantonnier van de provincie dat.”

Als het op verwijderen aankomt, heeft het opruimen van de vlaggen nog wel wat voeten in de aarde, verwacht Van Oostrum. „Dat zullen we dan arbotechnisch verantwoord moeten doen. De meeste vlaggen hangen op flinke hoogte.”

Gevraagd naar schade, zegt de burgemeester: „Wat schadeposten betreft zijn die er al wel, maar dan voornamelijk in de vorm van brandresten in wegbermen.”

Vreedzame vorm van protest

Wie de blauw-wit-rode vlaggen heeft opgehangen, is officieel niet bekend. Wethouder Arjen van Gijssel: „Ik heb wel informeel contact gezocht. We moeten er rekening mee houden - en dat bleek ook vorige week wel toen gedeputeerde Peter Drenth op bezoek was in Berkelland - dat het om een breder signaal gaat dan alleen boerenprotesten. Belangrijk is dat het een vreedzame vorm van protest is.”

Noodweer

Een ander 'natuurlijk moment’ om de vlaggen te verwijderen, zou ook in ander opzicht natuurlijk kunnen zijn: een noodweerachtig scenario. Later deze week wordt heftiger weer verwacht met regen.

Wethouder Hans van der Noordt: „Over twee dagen wordt enorme regen verwacht. Als de vlaggen dan links en rechts omlaag komen, kan dat het moment zijn om in te grijpen. Hoe dan ook wordt de roep vanuit de gemeenschap om de vlaggen te verwijderen steeds luider. Mensen zeggen: we storen ons hier echt aan. We moeten een brug slaan om in onze gemeenschap weer on speaking terms te komen.”