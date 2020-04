Berkelland wil af van lege schuren en stallen in het buitengebied

Achterhoe­kers in corona-rond­vraag GGD: veel mensen zijn bezorgd, kleiner deel is bang

7:20 WINTERSWIJK - Veel Achterhoekers zijn bezorgd over de eigen gezondheid, een belangrijk deel is zelfs bang in deze coronacrisis. Daarnaast is er de nodige bezorgdheid over de economische situatie en angst voor de kans dat geliefden overlijden.