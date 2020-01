Berkelland wil in 2030 energieneutraal zijn: actuele cijfers ontbreken

In 2030 moet in Berkelland de opwekking van energie net zo groot zijn als het verbruik. In deze coalitieperiode, dus in 2022, moet veertig procent van die ambitie gehaald zijn, zo hebben CDA, VVD en Gemeentebelangen met elkaar afgesproken. Hoe de gemeente dat samen met de inwoners wil bereiken staat in het zogenoemde Energie Uitvoeringsprogramma 2019-2022, dat vorig voorjaar door de gemeenteraad is vastgesteld. Hiervoor is toen bijna 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.



‘Bij het bespreken van dit programma miste de gemeenteraad echter de cijfers van energieopwekking en energiebesparing over 2018. Door het ontbreken van deze cijfers is het moeilijker te sturen op dit onderwerp. Destijds is toegezegd dat de cijfers in oktober 2019 zouden verschijnen. We hebben deze echter nog niet ontvangen’, schrijft CDA-raadslid Frank Jonk.



Meten is weten. Jonk heeft daarom schriftelijk bij het college van B en W geïnformeerd of VVD-wethouder Gerjan Teselink inmiddels over deze cijfers beschikt en wanneer de gemeenteraad die informatie krijgt. Het is immers al 2020 en de cijfers van 2018 zijn nog steeds niet helder. „Hoe kan het dat deze cijfers na ruim een jaar nog steeds niet bekend zijn?”, vraagt Jonk zich af.