Berkelland wil minder inbraken en huiselijk geweld

De gemeente Berkelland heeft samen met de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk een nieuw lntegraal Veiligheidsplan voor 2019-2022 opgesteld. Daarin heeft een aantal zaken prioriteit, aldus burgemeester Joost van Oostrum. „We wonen gelukkig in een veilig gebied, maar dat is niet vanzelfsprekend. Daarom hebben we met politie en justitie een aantal thema’s afgesproken waarop we ons in de komende jaren flink blijven inzetten. Het gaat om ondermijnende criminaliteit, woninginbraken, maar ook inbraken in schuren, geweld inclusief huiselijk geweld, jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit.”

Woninginbraken hebben enorm veel impact, aldus de burgemeester. „Het zijn zogeheten high impact crimes, het is een van de ergste dingen die je kan overkomen, wanneer er iemand waardevolle spullen meeneemt en in je huis heeft gerommeld.” Vooral ook inbraken in het buitengebied krijgen veel aandacht in het Veiligheidsplan, vervolgt Van Oostrum. „Denk aan de diefstal van zitmaaiers. Mensen zijn hier vaak goed van vertrouwen, deuren zijn niet op slot en machines staan open. Maar we moeten het wel samen doen. We vragen onze inwoners dan ook mee te helpen, door zelf maatregelen te nemen om inbraak te voorkomen, of melding te doen van verdachte situaties. Als we weten wat er speelt kunnen we ook optreden.”