Berkelland wil varkenshouder wegkopen en zo claim voorkomen

Het leek zo mooi bij zorgboerde­rij Ver­geet-me-niet­jes in Wichmond

13:06 WICHMOND - Het idyllische plaatje van zorgboerderij Vergeet-me-nietjes in Wichmond is in duigen gevallen nu er een vernietigend rapport ligt van de Inspectie. Toch is er nog hoop op een doorstart.