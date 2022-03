Berkelland wil vluchtelingen Oekraïne opvangen: ‘We laten deze mensen niet in de kou staan’

Haatmails, verwensin­gen als ‘ga toch in Moskou wonen’ en minder klanten in de Russische winkel: ‘Ik voel me schuldig’

DINXPERLO/ARNHEM/NIJMEGEN - Hoe is het om nu Rus in Nederland te zijn? Of om begrip te hebben voor Poetins oorlog? ,,Overal waar ik kom krijg ik vragen, moet ik me excuseren.’’

2 maart