Berkelland wil zich ‘met hand en tand verzetten’ tegen de Noordtak, maar hoe en bij wie?

Tractor gestolen van schaapskud­de die door Zutphen en Eefde loopt: ‘Een beangsti­gend gevoel’

16 april Herbert Nijkamp en Janny de Vries zitten met hun handen in het haar. De tractor bij hun stal aan de Meijerinkstraat in Zutphen is gestolen. Vanaf deze plek trekt het tweetal met honderden schapen door Zutphen en Eefde om het gras in woonwijken kort te houden.