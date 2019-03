Berkelland wil zichzelf nog beter verkopen

Volledig scherm Een greep uit het materiaal waarmee Achterhoek Toerisme toeristen voor actieve vakanties naar de regio hoopt te trekken Foto Carlo ter Ellen DTCT CTE20150206 © Carlo ter Ellen

Citymarketing of citybranding wordt het ook wel genoemd: het op de juiste manier onder de aandacht brengen van een plaats. "Oftewel nadenken over hoe je een gemeente zo goed mogelijk op de kaart zet en waarmee je je wilt profileren", verduidelijkt burgemeester Joost van Oostrum. "En sterke punten hebben we genoeg. We zijn juist te bescheiden hier in de Achterhoek. Overal in het land is men hartstikke positief over deze streek. We mogen alleen best nog wat beter zichtbaar en herkenbaar zijn als Berkelland."

Al in het collegeprogramma was aangekondigd dat B en W zich gingen richten op promotie van de eigen gemeente. Daarvoor is jaarlijks een budget van 35.000 euro beschikbaar gesteld. "We zullen zien in hoeverre dat bedrag toereikend is voor de campagne", aldus Van Oostrum.

De komende maanden wordt er een strategie bepaald, in samenwerking met een marketingbureau. In september wil het college een concreet actieplan op tafel hebben. Van Oostrum: "Het is een breed onderzoek, waarbij we nadenken over doelen en doelgroepen, sterke en zwakke punten en onze identiteit. Belangrijk is ook de mening van betrokkenen. De beste reclame komt namelijk van onze 44.000 eigen ambassadeurs, oftewel de inwoners van Berkelland."