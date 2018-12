Berkelland wint gouden mispel voor bescherming landschap

Donderdag reikte de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) in Stadsvilla Sonsbeek in Arnhem vijf Gouden Mispels uit aan personen en organisaties die dit jaar een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de bescherming of ontwikkeling van het Nederlands cultuurlandschap. Na een welkomstwoord door voorzitter Harry Keereweer, presenteerde VNC-directeur Jaap Dirkmaat de ceremonie en reikte de prijzen uit.

Burgemeester Joost van Oostrum nam de prijs namens Berkelland in ontvangst. Berkelland won ondermeer vanwege de aanpak van landjepik door boeren, die grond met houtwallen en ander groen van de overheid bij hun percelen aantrokken. De gemeente streed zo voor behoud van het coulissenlandschap.

De onderscheiding De Gouden Mispel is in 2006 door de VNC in het leven geroepen. De mispel is als symbool gekozen omdat deze zich alleen spontaan vestigt in eeuwenoude heggen, houtwallen en andere landschapselementen. De mispel staat hiermee symbool voor een gezond (cultuur)landschap. Eerdere winnaars zijn onder meer oud minister Cees Veerman en voormalig SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan.

Er werden tijdens de uitreiking in Stadsvilla Sonsbeek in Arnhem in totaal vijf Gouden Mispels uitgereikt. VNC-woordvoerder Valentijn te Plate: ,,Normaal gesproken zijn dat er hooguit drie, maar soms heb je zo’n jaar waarin er meerdere goede initiatieven zijn die je wilt belonen. Dit was zo’n jaar.’’

De andere vier winnaars van de Gouden Mispel 2018 zijn Sjaak Hoogendoorn uit Ilpendam, het project ‘Samen Doen maakt Mooi en Groen’ uit Malden, Peter Harry Mulder en Eline Ringelberg uit Muntendam en Staatsbosbeheer (Rivierengebied Oost).