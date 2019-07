Berkelland worstelt met rode cijfers, maar waar moet op bezuinigd worden?

Ongepast

„Volledig ongepast en een verkeerd signaal in de financiële situatie waarin de gemeente Berkelland nu verkeert”, sprak D66-fractievoorzitter Han Boer tijdens de raadsvergadering deze week waarin de Perspectiefnota 2020 werd behandeld. „Dit geld kunnen we helemaal niet missen. Een eerste stap om te bezuinigen zou het afschaffen van deze teruggave moeten zijn en het geld in de reserves te stoppen.”

Het voorstel kon niet op steun rekenen van de coalitie en werd weggestemd. Coalitiepartij CDA gaf wel aan het als een van de mogelijkheden te zien, maar wil er niet nu al, op voorhand, mee instemmen. „We moeten eerst het totaalpakket op tafel leggen en daarna willen we hier inhoudelijk over praten”, aldus Hilhorst.

Niet alleen zorg

Er was meer stevige kritiek op de Perspectiefnota 2020, die inzicht moet geven over de stand van zaken maar veel te veel onduidelijkheden heeft, aldus de oppositie. „Het college vraagt om oplossingen te bedenken, maar is niet transparant, zodat we niet juiste keuze kunnen maken”, zei Boer. „De cijfers zijn op grote onderdelen zo ondoorzichtig, dat je niet weet aan welke knoppen je moet draaien.” Niet alleen de hoge zorgkosten (met name jeugdzorg) zijn volgens hem debet aan de tekorten. „Ook de uitdijende organisatie van de gemeente in vele lagen en het inhuren van expertise van buitenaf dragen mee.”