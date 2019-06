Lynxendrie­ling in Anholter dierenpark is ‘goed doorvoed en kerngezond’

15:11 ANHOLT - De vier weken oude lynxendrieling die eind mei is geboren in dierenpark Anholter Schweiz is goed doorvoed en kerngezond. Dat constateerde de dierenarts dinsdagmorgen bij een medische check van de drie katachtigen, twee poezen en een kater.