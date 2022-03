Berkelland zoekt geschikte panden voor opvang vluchtelingen Oekraïne: ‘We laten deze mensen niet in de kou staan’

Achter­hoeks transport­be­drijf treurt na dood van Oekraïense collega en ziet vijftig man het leger in gaan

BYDGOSZCZ/ ULFT - Zo'n vijftig Oekraïense vrachtwagenchauffeurs van Don Trucking in Ulft hebben zich bij het leger aangesloten om hun land te verdedigen. Enkele andere collega’s hebben hun gezinnen in Oekraïne in veiligheid gebracht of willen dat doen. Het kostte één chauffeur het leven.

2 maart